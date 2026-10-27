Pierde el control y cae dentro de canal pluvial

Durante la mañana de ayer lunes, un automovilista cayó en un canal pluvial ubicado al suroriente de la ciudad de Comitán, esto debido a que perdió el control del volante en un tramo con forma de “s”. El incidente dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 08:00 horas que se registró el accidente sobre la 6.ª avenida Oriente en la intersección con la 30.ª calle Sur, conocida como carretera a Zapata, en el barrio de Los Sabinos.

Quedó en el fondo

El percance se registró cuando el conductor de un automóvil de la marca Chevrolet Aveo de color vino, que iba rumbo al sur de la ciudad, no pudo controlar el vehículo, se fue de largo y se precipitó a un canal pluvial de aproximadamente tres metros de profundidad, el cual ante la falta de lluvia se encuentra seco.

La unidad automotriz acabó sobre sus llantas, pero atrapada en el desnivel, además resultó con afectaciones en la carrocería. El conductor logró salir ileso y solicitó el apoyo al número de emergencias 911.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sitio para atender el incidente y llevar a cabo los peritajes correspondientes.

Labores de remoción

Asimismo, ordenaron a los trabajadores del servicio de grúas realizar las maniobras de rescate para sacar el automóvil del fondo y transportarlo al corralón en turno para su resguardo.

El automovilista fue infraccionado por provocar un percance vial y manejar sin precaución.