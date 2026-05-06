Pierde el control y provoca choque

Durante las últimas horas de la noche del lunes, un aparatoso accidente automovilístico se dio sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo que dejó como saldo preliminar varios lesionados y cuantiosos daños materiales, además de una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El percance ocurrió frente a las instalaciones de la Guarnición Militar, a escasos metros del ecoparque La Ceiba, donde colisionaron una camioneta Ford Explorer y un vehículo del servicio público en modalidad de taxi.

Ambas unidades transportaban a varios ocupantes, quienes resultaron con golpes contusos, diversas lesiones y posibles luxaciones derivadas de la fuerza del impacto.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), paramédicos de Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes coordinaron las labores de rescate y atención médica.

Mientras tanto, los cuerpos de auxilio brindaban asistencia a los pasajeros del taxi, personal militar apoyó en el rescate de una mujer que quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la camioneta, siendo necesaria una intervención inmediata para liberarla.

De acuerdo con versiones preliminares, el conductor de la camioneta presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y habría circulado a exceso de velocidad, perdiendo el control de la unidad e invadiendo la trayectoria del taxi, lo que derivó en el fuerte impacto.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes asumieron el control de la escena, aseguraron las unidades involucradas y pusieron bajo resguardo al presunto responsable para los procedimientos legales correspondientes y el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.