Pierde el control y queda con las llantas al aire

Un hombre y una mujer resultaron gravemente lesionados luego de sufrir una aparatosa volcadura registrada la mañana del sábado sobre el tramo carretero Teopisca-San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la comunidad El Aguaje.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el conductor habría perdido el control de la unidad cuando circulaba con dirección a la gélida ciudad. La maniobra provocó que el vehículo saliera de su trayectoria y terminara accidentado sobre la carpeta asfáltica.

Brindan ayuda

El percance generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes localizaron a los ocupantes y les brindaron los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de las heridas, ambos fueron trasladados a un hospital de San Cristóbal de Las Casas para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

La volcadura también provocó afectaciones a la circulación, debido a que uno de los carriles quedó parcialmente obstruido por la unidad accidentada. Ante esta situación, se pidió a los automovilistas reducir la velocidad y extremar precauciones al atravesar el sector.

Personal encargado de las labores de auxilio permaneció en la zona mientras se llevaban a cabo las maniobras.

Luego de aproximadamente dos horas la circulación quedó nuevamente restablecida, de acuerdo con el reporte.