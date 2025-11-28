Pierde el control y sale del camino en libramiento Sur

Con un lesionado y daños materiales considerables fue como saldó un accidente vial registrado luego de que un automóvil de color gris perdiera el control y saliera de la cinta asfáltica, a la altura del fraccionamiento Terranova, en el libramiento Sur-Oriente de la ciudad de Tapachula.

El percance fue reportado poco después de las 18:00 horas por automovilistas que pasaban por la zona, quienes observaron al compacto detenido a un costado de la carretera entre la maleza.

Paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato y brindaron la atención prehospitalaria a la persona que manejaba, quien presentaba contusiones derivadas de la brusca maniobra, aunque su estado se reportó como estable.

Tomaron conocimiento

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Vial Preventiva arribaron al lugar de los hechos para acordonar el área y prevenir otro percance, ya que la unidad siniestrada quedó parcialmente invadiendo un carril.

Los oficiales confirmaron que no hubo más lesionados y que los daños se limitaron al vehículo afectado.

De manera preliminar se informó que una pesada unidad de carga habría cerrado el paso al automóvil, obligando al conductor a desviarse y perder el control del volante.

Será mediante los peritajes correspondientes que se determinará con precisión cómo ocurrió el incidente. En tanto avanzan las investigaciones, el automovilista podría enfrentar una infracción administrativa.

La circulación se vio afectada durante varios minutos mientras el personal de grúas llevaba a cabo el retiro de la unidad y las autoridades restablecían el flujo vehicular.