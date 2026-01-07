Pierde el control y se estampa en contención

Un fuerte accidente vehicular dejó como saldo tres mujeres lesionadas luego de que el conductor de un automóvil particular perdiera el control y se estampara contra la barra metálica de contención, instalada a un costado de la carretera Huixtla-Villa Comaltitlán.

Los hechos se registraron en el kilómetro 243 del tramo federal, a la altura de la antigua caseta de cobro conocida como El Huayate.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada era un Volkswagen Jetta de color gris que salió del camino luego de una maniobra brusca, estrellándose de frente contra la contención ubicada junto al guardavía.

Gracias a esta estructura de seguridad, se evitó que el automóvil volcara o se proyectara hacia un área de mayor riesgo, como el canal pluvial que se encuentra cerca, lo que pudo haber derivado en consecuencias más graves.

Sin embargo, las tres mujeres que viajaban como pasajeras resultaron con diversas lesiones a causa del violento impacto.

Hospitalizadas

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las afectadas y, tras una valoración inicial, las trasladaron de urgencia al hospital general de Huixtla, donde quedaron bajo observación médica.

Elementos de las corporaciones de seguridad y de tránsito acudieron para llevar a cabo el peritaje correspondiente, ordenar el retiro del vehículo siniestrado y realizar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del percance.