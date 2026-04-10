Pierde el control y se estampa en monumento

Con daños materiales se saldó un accidente vial durante la tarde del jueves al suroriente del municipio de Comitán, el cual sucedió cuando el conductor de una camioneta perdió el control al sufrir una falla en los frenos y retrocedió sin control hasta colisionar contra el barandal de un monumento.

El hecho movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender de inmediato la emergencia.

Fue en la Calzada del Panteón, en la conocida popularmente como “la subida del libro”, en la prolongación de la 2.ª Oriente Sur, que se registró el percance alrededor de las 14:00 horas.

Retrocedió sin control

El percance de tránsito se dio debido a que el conductor de una camioneta Ford Ranger de color negro con franja y lona de color azul, circulaba rumbo al sur de la ciudad, pero aparentemente se detuvo por el tráfico en plena pendiente.

Fue al momento de frenar que perdió el control, por lo que empezó a retroceder y para evitar colisionar contra otro vehículo acabó por subirse a la acera peatonal y se estampó contra los barandales que delimitan el monumento histórico a La Independencia de Chiapas.

Ayuda

La unidad se detuvo y evitó volcar, siendo rescatada con el apoyo del chofer de un camión de volteo ya que con lazos la remolcó y la estacionó metros más adelante.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para atender el incidente y llevar a cabo los peritajes necesarios, iniciando un diálogo con el propietario de la camioneta para que se hiciera responsable de los daños.

La camioneta destruyó una parte de los barandales del monumento, por lo cual deslindarían responsabilidades en las próximas horas.