Pierde el control y se estrella en Aveo

Solo daños materiales de alta consideración fue lo que se reportó derivado de un fuerte choque en el que se vieron involucrados tres vehículos, uno de los cuales se encontraba estacionado, esto en la zona centro de la ciudad de Tapachula.

De acuerdo con el reporte, el aparatoso accidente se registró sobre la 7.ª avenida Norte y 17.ª calle Oriente, en donde se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de la infraestructura vial.

El conductor de una camioneta BYD de color blanco al circular de norte a sur impactó por alcalce a una Mazda CX-30 de color gris, cuyo chofer perdió el control y terminó chocando contra un Chevrolet Aveo de color negro, el cual se encontraba estacionado.

Ante el reporte del percance se movilizaron elementos de las diferentes corporaciones de seguridad y los servicios de emergencia, aunque estos últimos determinaron que no había personas lesionadas. Asimismo, la persona que manejaba la primera unidad abandonó el lugar de los hechos.

Los daños materiales fueron de alta consideración, así que personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargó de iniciar con las investigaciones para determinar la forma como ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades en las próximas horas.

Las unidades fueron retiradas con apoyo de grúas; mientras tanto, las autoridades recomendaron que en esta zona se extremen las precauciones debido a las obras que se están ejecutando.