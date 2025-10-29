Pierde el control y se estrella en guarnición

Un fuerte accidente vehicular se registró sobre la Calzada al Sumidero, a la altura de la colonia Cruz con Casitas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, luego de que un conductor perdiera el control de su unidad y terminara estampándose contra la guarnición del camellón central.

Reporte

De acuerdo con los reportes de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance ocurrió alrededor de las 21:10 horas cuando el automóvil se desplazaba de sur a norte a una velocidad aparentemente superior a la permitida.

El exceso de velocidad, combinado con una mala maniobra, habría provocado que el conductor desviara su trayectoria y se estrellara violentamente contra la estructura de concreto.

El impacto dejó como saldo daños materiales valuados en varios miles de pesos, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Testigos señalaron que el vehículo derrapó varios metros antes de colisionar, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes aseguraron la zona para evitar otro percance y solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma para remolcar la unidad siniestrada al corralón en turno. Durante las maniobras, la circulación permaneció parcialmente cerrada.

Una hora más tarde, la vialidad fue restablecida. Los oficiales cubrieron con tierra los restos de aceite y combustible derramados sobre el asfalto para prevenir nuevos accidentes.