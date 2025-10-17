Pierde el control y se va hacia un barranco

Una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos, fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente carretero sucedido sobre la vía de comunicación Tuxtla Gutiérrez-Copoya, a la altura de La Virgencita, durante las primeras horas del jueves.

El reporte fue proporcionado aproximadamente a las 05:20 horas, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron a la zona mencionada para tomar conocimiento.

Se desbarrancó

En el lugar, se informó que un sujeto a bordo de su vehículo particular se desplazaba a exceso de velocidad e hizo una mala maniobra, lo cual provocó que perdiera el control del volante, chocara contra otra unidad y después saliera proyectado hacia el fondo de un barranco.

Debido a lo aparatoso del percance, una persona resultó con múltiples lesiones en las extremidades.

Agentes viales pidieron el apoyo de una unidad de emergencia y en minutos se constituyó una cuadrilla de socorristas, que le brindaron los primeros auxilios al afectado.

Tras la valoración se dio a conocer que no era necesario hospitalizarlo pues no presentaba más que golpes leves, nada que pusiera en riesgo su vida.

Dos horas más tarde, un par de grúas con ancla se encargó de remolcar la camioneta volcada y el otro vehículo involucrado, los cuales fueron llevados al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.