Pierde el control y termina recostado

En el tramo conocido como Caballito-Unidad Deportiva, en la demarcación del municipio de Venustiano Carranza, un accidente carretero se registró cuando un tráiler que transportaba cebolla volcó a un costado de la vía de comunicación, dejando como saldo al chofer lesionado y daños materiales.

Volcadura

De acuerdo con los primeros informes, la pesada unidad perdió el control por causas que aún no han sido determinadas, lo que provocó que terminara recostada de lado fuera de la carpeta asfáltica.

Parte de la carga quedó esparcida sobre la zona, lo que generó riesgos para otros automovilistas. Tras el reporte, cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para atender la situación.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al operador, quien presentaba diversas contusiones. Posteriormente, fue llevado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir una valoración médica más completa y descartar lesiones de mayor gravedad.

El percance ocasionó afectaciones a la circulación, ya que se implementaron maniobras de abanderamiento mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.

Labores de auxilio

Elementos de seguridad y tránsito se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, coordinar las acciones para restablecer el flujo vehicular y hacer el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Pidieron a los conductores tener más precaución al circular por la zona, especialmente en tramos donde es fácil perder el control, como curvas muy cerradas.