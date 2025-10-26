Pierde el control y vuelca tras subirse a camellón

Un accidente vehicular se registró durante la medianoche del viernes y los primeros minutos del sábado en el municipio de Palenque, luego de que el conductor de una camioneta Volkswagen Tiguan de color gris perdiera el control y volcara. Esto luego de que la unidad subiera al camellón central del periférico Norte, a la altura de la entrada principal de la Unidad Deportiva.

Conducía ebrio

De acuerdo con información recabada en el lugar, el automovilista presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol e iba a exceso de velocidad, lo que habría ocasionado que perdiera el control del volante al intentar incorporarse a la vía principal. La camioneta terminó con severos daños materiales, obstruyendo momentáneamente uno de los carriles de circulación.

Elementos de la Policía Municipal, así como agentes de Tránsito y Vialidad, arribaron al sitio para acordonar el área y asegurar al conductor, quien fue detenido en el sito y después trasladado a la comandancia para determinar su situación legal.

Retiran vehículo

Posteriormente, una grúa particular retiró el vehículo siniestrado y lo llevó a un corralón municipal para su resguardo. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones temporales al tráfico en la zona.