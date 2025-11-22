Pierde la vida adulto mayor en voraz incendio

Un adulto mayor perdió la vida luego de quedar atrapado en un incendio suscitado en su departamento ubicado sobre la avenida Salvador, entre las calles Jazmín y Alcatraz de la colonia Lomas del Oriente, al nororiente de la capital.

El cuerpo se pudo visibilizar con severas quemaduras tras las labores de extinción.

El siniestro fue reportado alrededor de las 05:20 horas, cuando se llamó a los números de emergencia, lo que movilizó unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos y corporaciones policiales.

Al arribar, confirmaron que el inmueble estaba envuelto en llamas, por lo que iniciaron de inmediato los trabajos para sofocarlas.

Hallazgo

De acuerdo con información oficial, durante las labores los bomberos localizaron el cuerpo calcinado de un adulto mayor al interior del inmueble.

De inmediato dieron aviso a los elementos policiales, quienes acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes.

Una vez controlado el fuego, el personal de bomberos concluyó sus labores, mientras especialistas de la Dirección de Servicios Periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Municipal también acudieron al sitio y tomaron conocimiento del hecho. Se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.