Pierde la vida al impactar en tráiler

De forma instantánea, un motociclista perdió la vida al impactar la unidad que conducía en la parte trasera de un tráiler a la altura del kilómetro 252, en la Curva del Diablo en el tramo Tapachula-Huixtla.

En la madrugada del viernes se registró el percance que movilizó a los servicios de emergencia y de seguridad, los cuales se encargaron de iniciar las pesquisas.

No midió la distancia

De acuerdo con los reportes, Jonathan “N” (25 años) se desplazaba en una Italika 125cc de color blanco, presuntamente a exceso de velocidad y al no medir bien la distancia se estampó fuertemente contra la parte trasera de la unidad con doble remolque, la cual procedía de Ciudad Hidalgo.

Ante el encontronazo, el motorista quedó tirado sobre la carpeta asfáltica en donde al ser revisado por paramédicos de Protección Civil (PC) se estableció que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de las corporaciones policiacas también arribaron al lugar, en donde localizaron al chofer del tráiler, identificado como Yahir “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Por otra parte, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarán la necropsia de ley, iniciándose la carpeta de investigación necesaria.

El ahora fallecido tenía su domicilio en la comunidad Estación Tuzantán, en el municipio de Tuzantán.