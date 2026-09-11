Pierde la vida al ingerir demasiadas pastillas

Una persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, perdió la vida luego de que presuntamente ingiriera una cantidad elevada de pastillas, en un hecho ocurrido durante la mañana del jueves en el barrio Santa Cruz, en la capital chiapaneca.

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 11:10 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el cruce de la 15.ª Oriente y 5.ª Sur, donde se encontraba la persona que requería atención médica inmediata.

Corroboran deceso

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, el hombre habría consumido una dosis elevada de medicamentos. Ante la situación, se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio para valorar su estado de salud y brindarle la ayuda.

Paramédicos acudieron al lugar y llevaron a cabo los primeros auxilios; sin embargo, después de revisar al paciente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, así que se notificó a las autoridades para iniciar el procedimiento legal.

Elementos policiacos señalaron de manera preliminar que el hecho podría haberse tratado de un accidente, aunque se desconocen las circunstancias en las que sucedió.

Funeraria

Posteriormente, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para llevar a cabo las diligencias. El área fue inspeccionada y se realizaron las actuaciones correspondientes antes de proceder con el levantamiento del cadáver.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado a una funeraria en donde realizarían los servicios y finalmente la sepultura de acuerdo a las costumbres de su familia.