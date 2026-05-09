Pierde la vida al recibir una descarga eléctrica

Al sur de Tapachula se dio un fatal incidente cuando un joven recibió una descarga eléctrica mientras llevaba a cabo trabajos en una estructura metálica, lo que provocó que perdiera la vida la tarde del viernes.

Una llamada al servicio de emergencias movilizó a personal de Protección Civil (PC) que corroboró el hecho sucedido en el callejón del Tubo, a un costado de una gasolinera.

Electrocutado

De acuerdo con sus familiares, el joven se encontraba realizando labores en una galera y al parecer cuando intentó sellar un cable de alta tensión sucedió el percance por la descarga eléctrica, haciendo que cayera sobre una lámina metálica. Al ver esto, intentaron bajarlo.

Por ello, pidieron la ayuda médica y acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) que le brindaron reanimación cardiopulmonar a la persona de 23 años de edad, pero finalmente determinaron que ya no contaba con signos vitales, por esto solicitaron la intervención de las autoridades competentes.

Más tarde, elementos de Servicios Periciales tras levantar los indicios procedieron a trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarán la autopsia de ley para después entregarlo a los deudos.

Por último, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio, aunque esto solo fue por protocolo pues se dijo que se trató de un percance.