Pierde la vida al ser aplastado por un camión

A bordo de una motocicleta fue como perdió la vida una persona del sexo masculino luego de que un volteo le pasara encima en la carretera Panamericana, a la altura de la avenida Ignacio López Rayón del barrio Benito Juárez, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo.
Invasión de carril
Los oficiales mencionaron que el motorista fue identificado por algunas personas como Hernán “N”, con domicilio en el barrio La Candelaria.
Se indicó que el motorista iba rebasando e invadió el carril contrario, colisionando de frente contra el volteo.
Por ello, una de las llantas le acabó pasando encima al motociclista y resultó con el cráneo aplastado.
Solo por protocolo se constituyeron los paramédicos de Protección Civil Municipal, pues ya nada se podía hacer para salvarlo.
Semefo
Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).
Dos horas después, las unidades involucradas fueron remolcadas con el apoyo de una grúa con plataforma y remitidas al corralón en turno.