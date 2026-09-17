Pierde la vida al ser arrollada por combi

Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por un colectivo en la carretera de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 1.

La tragedia ocurrió cuando el reloj rondaba las 08:55 horas. Al ser requeridos, elementos de la Guardia Nacional se movilizaron frente al campamento de la caseta de cobro en el municipio chiapacorceño.

Ahí, fueron informados acerca de que un colectivo, el cual se desplazaba a toda velocidad, no logró frenar y embistió a una dama, la cual vestía falda negra y blusa de color verde, desconociendo los generales.

Terrible escena

De inmediato se movilizaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y, tras la valoración, se indicó que ya no contaba con signos vitales.

Cabe destacar que muy cerca del cuerpo yacía todo el cuero cabelludo junto con las dos orejas, pues probablemente al momento de huir de la escena, los largos y negros cabellos se enredaron en la defensa de la unidad.

Por otro lado, curiosos señalaron que la ahora occisa tenía su domicilio en el callejón Del Nipe, a quien identificaron como Lucía.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo, así como el cuero cabelludo por avulsión extrema.