Pierde la vida cuando era llevado al hospital

Un motociclista, que sufrió un accidente en el municipio de Motozintla, perdió la vida cuando iba a bordo de una patrulla de Protección Civil que lo trasladaba hacia el hospital general de Huixtla.

Traumatismo

Se informó que el ahora fallecido, identificado como Jordán “N”, se desplazaba en una motocicleta al momento en que perdió el control de la misma y derrapó brutalmente, sufriendo múltiples lesiones y fracturas, entre ellas traumatismo craneoencefálico.

Ante el reporte del percance, acudieron elementos de Protección Civil municipal para auxiliarlo, pero al carecer de equipo especializado lo subieron a una patrulla para trasladarlo a la institución médica.

Fue poco antes de llegar al hospital general de Huixtla que se percataron que el sujeto había fallecido, por lo cual detuvieron su marcha bajo la sombra de un árbol, dieron aviso y esperaron la llegada de las autoridades competentes.

Semefo

El lugar fue acordonado por los elementos policiacos, mientras acudió personal de Servicios Periciales que tras corroborar el hecho procedió al levantamiento de evidencias y al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarán la necropsia de ley.

Por ello, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio imprudencial en accidente de tránsito, aunque se evidenció la falta de equipamiento —en este caso ambulancia— para el traslado de personas que sufren algún percance.