Pierde la vida detenido dentro de La Popular

Sin signos vitales fue como encontraron a una persona del sexo masculino en el interior del Centro de Cumplimiento de Sanciones (Cecumple), conocido como La Popular, en Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 14:10 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a las instalaciones mencionadas.

Ahí, se indicó que un hombre que había sido detenido comenzó a sentirse mal. De inmediato, las fuerzas del orden pidieron el apoyo de una unidad de emergencia a través del 911.

Pronto, la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) envió a una corporación de socorro, así que en minutos se presentó una cuadrilla que le brindó la atención médica.

Tras la valoración se dio a conocer que la persona ya no presentaba signos vitales.

Durante las averiguaciones se dijo que presuntamente el ahora fallecido habría sufrido un infarto fulminante.

La zona fue acordonada y se solicitó la presencia del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Finalmente, levantaron el cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de que sus familiares reclamen sus restos y le brinden sepultura.

Inician pesquisas

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida en el interior del Cecumple.

Señaló que el cuerpo no presentaba rasgos de muerte violenta, no obstante, fue llevado por el personal pericial para practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones sobre la causa de muerte, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.