Pierde la vida en entrada de un centro de salud

Un hombre de 42 años de edad perdió la vida la mañana del lunes cuando era trasladado de emergencia por sus familiares a la clínica El Valle, ubicada en el fraccionamiento del mismo nombre, al poniente de la capital chiapaneca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:34 horas, cuando una llamada al número de emergencias movilizó a elementos de distintas corporaciones hacia la avenida Geranio, entre las calles Gardenia y Candox, donde se reportaba una persona inconsciente dentro de un centro médico.

Fallecimiento

De acuerdo con los primeros informes, el sujeto era trasladado en un vehículo particular por sus familiares, quienes buscaban que recibiera atención médica inmediata debido a un intenso dolor en el pecho que presentaba desde minutos antes.

Al arribar a la clínica e intentar ingresarlo al área de Urgencias, el paciente se desvaneció y quedó tendido en el acceso al inmueble.

Personal médico actuó de inmediato y realizó las maniobras correspondientes para tratar de reanimarlo; sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, el paciente ya no respondió y fue declarado sin signos vitales.

Minutos después, por protocolo arribó una ambulancia de Protección Civil Municipal, cuyos paramédicos corroboraron el fallecimiento y brindaron apoyo durante la atención del incidente.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el deceso habría sido a consecuencia de causas naturales, relacionadas con un problema de salud, por lo cual no fue necesaria la intervención de peritos por tratarse de una muerte no violenta.

Tras concluir los procedimientos correspondientes, se autorizó a los familiares solicitar los servicios de una funeraria para el traslado del cuerpo.