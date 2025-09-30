Pierde la vida en incendio y explosión

Una persona sin vida, tres inmuebles afectados y cuantiosos daños materiales, fueron el saldo de un incendio y explosión en una casa-habitación durante la tarde del lunes en uno de los barrios del municipio de Tonalá.

Aunque hasta el cierre de la edición no había una versión oficial y en redes se especulaba demasiado al respecto, se cree que una posible falla eléctrica habría sido una de las causas del fatal siniestro.

Trascendió que minutos después de las 15:00 horas, vecinos del ejido Rubén Márquez observaron cómo una densa columna de humo emanaba de una vivienda ubicada sobre el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, sobre el kilómetro 107, por lo cual solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Sofocan llamas

El personal de auxilio al constituirse se encontró con que el fuego había abarcado un tercer domicilio, en la cual una nutrida cantidad de pacas (pastura seca) servía de combustible, haciendo más intensas las voraces llamas. Algunas familias pudieron salir a tiempo.

Lamentablemente, después de sofocar el fuerte incendio se dio a conocer el fallecimiento de una persona en el interior de una de las casas afectadas, iniciando el protocolo mediante los Servicios Periciales.

Asimismo, los “tragahumo” continuaron con las labores para enfriar los inmuebles, lo que se llevaría por lo menos algunas horas más.

En redes sociales se dijo que el sitio presuntamente funcionaba como depósito clandestino de combustible, lo cual más tarde fue confirmado oficialmente por las autoridades.

Vecinos incluso afirmaron que en el interior se almacenaban miles de litros de diésel, actividad que desde hace tiempo venía generando preocupación debido al riesgo latente de un accidente.

La onda expansiva derribó parte de la estructura del inmueble y causó daños materiales en casas cercanas.