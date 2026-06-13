Pierde la vida en pelea callejera; hay un detenido

Lo que inició como una discusión entre dos hombres terminó en una tragedia la tarde del viernes en la ciudad de Palenque, donde una persona fue atacada con un arma punzocortante y perdió la vida.

De acuerdo con información recabada por este medio, los hechos ocurrieron sobre la calle Allende entre las avenidas 20 de Noviembre y Corregidora, donde se vieron involucrados los sujetos.

Violento incidente

Según versiones de testigos, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando comenzaron una discusión que rápidamente escaló a una riña.

Durante el altercado, uno de los involucrados presuntamente sacó de entre sus ropas un arma punzocortante y atacó en repetidas ocasiones a su contrincante.

Las lesiones provocadas por las estocadas ocasionaron una severa pérdida de sangre a la víctima, quien quedó sentada en las gradas de un establecimiento ubicado en la zona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y posteriormente cuerpos de emergencia. Sin embargo, al valorar al lesionado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y resguardada por las autoridades, quienes solicitaron la intervención del agente del Ministerio Público y de peritos de la Fiscalía de Distrito Selva para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Arresto

Trascendió que el presunto responsable fue detenido por elementos policiacos cuando intentaba escapar a varias cuadras del lugar de los hechos.

Posteriormente fue trasladado a los separos, donde permanecerá mientras se determina su situación jurídica y es puesto a disposición de las autoridades competentes.