Pierde la vida en percance carretero

Un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que comunica a Tonalá con Puerto Arista dejó como saldo una persona sin vida, a la altura de los primeros topes de la colonia Palo Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron una motocicleta y otro vehículo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la mecánica del choque ni la identidad de la víctima.

Sin embargo, se presume que uno de los involucrados habría invadido el carril contrario.

Tras el reporte, autoridades y cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el sitio para atender la situación y realizar las diligencias necesarias.

El hecho generó preocupación entre quienes circulan por esta vía de comunicación, por lo que se reiteró el llamado a los automovilistas y motociclistas para conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a las condiciones del camino.