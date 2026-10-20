Pierde la vida en presunto accidente en zona rural

Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue encontrado sin vida durante las primeras horas del lunes, luego de un presunto accidente de motocicleta ocurrido en un camino rural que conduce a la comunidad José Castillo Tielemans, ubicada en el municipio de Palenque.

Derrape fatal

El hallazgo fue reportado a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad y a los cuerpos de auxilio hacia el lugar de los hechos.

De acuerdo con los primeros datos, el percance se dio en las inmediaciones de un puente vehicular, donde el motorista —identificado como Víctor “N”— presuntamente perdió el control de la unidad y derrapó sobre el camino de terracería.

Al llegar al sitio, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las circunstancias que provocaron el mortal percance.

Ante lo sucedido, autoridades comunitarias pidieron la intervención del Ministerio Público y de los Servicios Periciales, adscritos a la Fiscalía de Distrito Selva, para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cadáver.