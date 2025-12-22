Pierde la vida en un ataque a machetazos

El barrio Olímpico, en el municipio de Mapastepec, fue el escenario de una presunta riña que dejó como saldo a una persona sin vida, motivo por el cual las autoridades iniciaron las pesquisas.

En la 5.ª calle Poniente, entre la 4.ª y 6.ª avenida Norte, quedó tirado el cuerpo de la víctima de 34 años de edad quien presentaba una herida provocada por un arma punzocortante a la altura del cuello.

Riña

Se dijo que Antonio “N” estaba a punto de llegar a su domicilio cuando un sujeto empezó a insultarlo y tras esto lo agredió a machetazos.

Por ello, el agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta.

Los vecinos de la zona al percatarse del hecho dieron aviso a las autoridades, acudiendo paramédicos de Protección Civil que al revisar el cuerpo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de las policías estatales y municipal, mientras personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento de indicios y al traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo).

El ahora occiso presentaba una herida en el cuello del lado izquierdo, lo que le provocó la muerte prácticamente de forma instantánea.

Buscan a asesino

Agentes policiacos desplegaron un patrullaje en toda la zona, pero no pudieron localizar al agresor.

En tanto, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, buscando establecer las causas de los hechos y dar con el paradero del responsable.