Pierde la vida en una terminal de autobuses

Una mañana que comenzó con normalidad en la Central Camionera Sur de Tuxtla Gutiérrez finalizó en tragedia, luego de que un sujeto de 61 años perdiera la vida de manera repentina mientras aguardaba su transporte junto a su esposa.

Empezó a sentirse mal

El incidente fue reportado alrededor de las 06:10 horas del martes, cuando testigos dieron aviso a los números de emergencia al observar que el adulto mayor se desvanecía lentamente sobre el suelo en la terminal de la 12.ª Sur y 14.ª Oriente, en el fraccionamiento Maldonado.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al lugar y localizaron al hombre tendido en el piso, sin responder a los intentos de reanimación de los presentes. De inmediato, solicitaron apoyo de los cuerpos de auxilio.

En cuestión de minutos, paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria, sin embargo, luego de la valoración médica confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Ante la lamentable situación, las autoridades acordonaron el área para evitar el paso de los curiosos, mientras que personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se efectuó el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le hará la autopsia para conocer la causa de muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, el ahora fallecido esperaba el autobús en compañía de su esposa, con destino al estado de Oaxaca, cuando comenzó a sentirse mal, recostándose por unos segundos en el piso antes de perder el conocimiento.