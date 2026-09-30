Pierde la vida mientras practicaba ciclismo

Un hombre de 61 años de edad perdió la vida la mañana del martes mientras realizaba actividad física a bordo de una bicicleta, esto sobre una vialidad del municipio de Cintalapa.

El reporte se generó minutos antes de las 08:00 horas, cuando automovilistas y usuarios de la carretera Cintalapa-La Nueva observaron a una persona aparentemente inconsciente a un costado del camino. El individuo portaba ropa deportiva y se encontraba junto a una bicicleta.

Posible paro cardíaco

Ante la situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que personal de Protección Civil se presentó hasta el sitio para verificar las condiciones en las que se encontraba el ciclista.

A su llegada, los paramédicos localizaron a la persona del sexo masculino tendida junto a la bicicleta y procedieron a realizarle la valoración prehospitalaria. Sin embargo, después de revisar sus signos vitales, confirmaron que ya había fallecido.

La persona fue identificada de manera preliminar como Sarain “N” (61 años), quien presuntamente se encontraba haciendo ejercicio cuando ocurrió el hecho.

Aunque hasta el momento no se había dado a conocer una versión oficial sobre las causas del fallecimiento, de manera preliminar trascendió que podría tratarse de una muerte por causas naturales.

Entre las versiones surgidas en el lugar se mencionó la posibilidad de que sufrió algún problema cardiaco. No obstante, esta hipótesis no había sido confirmada oficialmente, por lo que correspondería a las autoridades determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió el deceso.

Servicios funerarios

Tras confirmarse el fallecimiento, se realizaron los procedimientos correspondientes y se dio aviso a las autoridades para tomar conocimiento del caso.

Posteriormente, al no advertirse inicialmente indicios de algún hecho violento y bajo la versión preliminar del posible deceso por causas naturales, los restos fueron entregados a sus familiares para continuar con los trámites relacionados con los servicios funerarios.

Las corporaciones de auxilio y seguridad que acudieron al lugar se retiraron una vez concluidas las diligencias iniciales.