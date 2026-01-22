Pierde la vida motociclista al salirse de vía

Tendido, sobre la maleza, fue localizado un motorista sin vida sobre las inmediaciones de la comunidad Julián Grajales de Chiapa de Corzo.

De acuerdo a los informes de las autoridades, el hecho se presentó en la conocida curva de El Papayal, en donde vecinos de la comunidad fueron quienes encontraron tirada a una persona, y a algunos metros de distancia de su cuerpo la motocicleta en la que se desplazaba.

Elementos de seguridad municipal y de la Guardia Estatal se trasladaron hasta el lugar para confirmar el deceso, procediendo a realizar el acordonamiento de la zona.

Proceso legal

Los reportes dieron a conocer que la víctima respondía al nombre de Luis Alberto Alegría Nucamendi, de 41 años, originario del barrio Las Flores del municipio de El Parral.

Los servicios periciales se encargaron de levantar el cuerpo para su traslado al forense, mientras que agentes de la Policía Preventiva Vial del Estado de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) se encargaron de retirar la motocicleta para su resguardo, en espera de que se logre el proceso legal sobre este percance.