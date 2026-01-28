Pierde la vida motorista arrollado en libramiento

La tarde del martes se dio un fatal accidente de tránsito sobre el libramiento de Chiapa de Corzo, a la altura de Radio Lagarto, donde un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un vehículo particular cuyo conductor escapó de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 17:25 horas.

Las corporaciones viales y cuerpos de emergencia fueron alertados acerca de una persona lesionada por atropellamiento. Al arribar, las autoridades localizaron a un motociclista gravemente herido, tendido sobre la cinta asfáltica, junto a su unidad.

Atropellado por Tsuru

Testigos señalaron que un automóvil Nissan Tsuru II habría arrollado de manera violenta al motorista, proyectándolo varios metros, para después darse a la fuga.

La víctima fue identificada como Melvin Roberto “N”, quien se desempeñaba como transportista en la ruta Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez.

Paramédicos de Protección Civil del Estado realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes de seguridad acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias legales y el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero del conductor responsable.