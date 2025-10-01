Pierde la vida mujer en un consultorio

Una persona del sexo femenino, de aproximadamente 40 años de edad, perdió la vida durante la última hora de la noche del lunes en el interior de un consultorio familiar ubicado sobre el bulevar Ángel Albino Corzo y la calle Vicente Guerrero, en la colonia José Castillo Tielemans, a unos 200 metros de la Diana Cazadora, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Transcurrían las 23:00 horas cuando las autoridades recibieron el reporte de una mujer que estaba inconsciente dentro del establecimiento.

Elementos policiacos municipales y estatales acudieron al sitio, corroborando la presencia de la fémina y brindando las primeras atenciones.

De acuerdo con versiones oficiales, la persona acudió al consultorio de la farmacia debido a unos malestares que presentaba, los cuales se intensificaron al llegar, provocando que se desmayara.

El personal médico aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero la paciente no respondió.

Aunque se solicitó el auxilio de paramédicos, fuentes señalaron que transcurrieron alrededor de 45 minutos antes de la llegada de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, así que únicamente confirmaron el deceso.

Policías acordonaron la zona para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley que determinará la causa exacta del fallecimiento.

Fuentes oficiales indicaron que la mujer tenía antecedentes clínicos de al parecer hipertensión, aunque será la necropsia la que confirme las circunstancias del deceso.