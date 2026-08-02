Pierde la vida niño en fatal accidente

Una tragedia ocurrió el sábado en la zona baja de Tapachula cuando un menor de edad perdió la vida al ser aplastado por un tráiler con todo y la motocicleta que conducía, mientras que otro niño resultó lesionado y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Los hechos ocurrieron en la Primera Sección de Tinajas sobre el tramo de la carretera hacia la comunidad Genaro Vázquez, a la altura del rancho El Prado, lo que provocó malestar y consternación entre los habitantes de la zona.

Se desplazaban en una motocicleta Italika de color azul y circulaban en el mismo sentido que un tráiler Kenworth de color blanco, con caja seca y placas de circulación del Estado de México.

De acuerdo con las primeras versiones, un niño de 10 años era el que presuntamente conducía la unidad y por causas desconocidas perdió el control, lo cual hizo que derraparan; por ello, una de las llantas del tractocamión le pasó encima y terminó aplastado.

El otro menor de edad que lo acompañaba resultó con diversas lesiones y fue auxiliado por los servicios de emergencia, siendo trasladado a un hospital.

Paramédicos revisaron al que quedó debajo del tráiler, pero ya no contaba con signos vitales.

Chofer a la fuga

Se dijo que el chofer del tráiler al percatarse del hecho se dio a la fuga, dejando abandonada la unidad, aunque en principio se había indicado que los habitantes lo habían retenido y entregado a las autoridades competentes.

La zona fue acordonado por elementos de las corporaciones policiacas mientras que personal de Servicios Periciales, tras levantar indicios, procedieron al traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarán la necropsia de ley.

Al momento que se realizaban las diligencias, pobladores y familiares de los accidentados intentaron impedir el retiro del cuerpo del niño fallecido, aunque con la intervención de los elementos de seguridad la situación no pasó a mayores.

Se dijo que los peritajes permitirán establecer la forma como ocurrió el fatal accidente.

La circulación se vio suspendida por varias horas, en lo que las autoridades llevaban a cabo las diligencias y ordenaban el traslado de las unidades a un corralón oficial.

Se dio a conocer que en las comunidades rurales de los municipios de la región del Soconusco, muchos menores de edad conducen motocicletas, incluso sin portar cascos de seguridad. Por estos hechos, además fue iniciada una carpeta de investigación para esclarecer el caso.