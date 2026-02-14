Pierde la vida obrero al caer de quinto piso

Un obrero que trabajaba en una construcción falleció al sufrir un accidente y caer desde el quinto piso. Esto se registró luego del mediodía del viernes en la ciudad de Comitán, por lo que se constituyeron paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía General del Estado para brindar la ayuda.

Fue sobre la 9.ª Poniente, entre 2.ª y 3.ª Norte en el barrio Candelaria, donde ocurrió el fatal percance aproximadamente a las 13:30 horas.

Caída fatal

De acuerdo a reportes, el trabajador laboraba en una obra de un edificio de cinco pisos, pero de pronto perdió el equilibrio y se precipitó al vacío, quedando tendido sobre el pavimento a mitad de la vía pública.

Los testigos mencionaron que al parecer se encontraba en un andamio cuando la estructura se venció y se desplomó de una altura cercana a los 15 metros.

Sus compañeros se alarmaron y de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911, para que se presentara una ambulancia y le proporcionaran los primeros auxilios.

Los paramédicos llegaron rápidamente y al valorarlo confirmaron lo que ya se temía: el hombre no presentaba signos vitales, así que la avenida fue cerrada al tráfico por elementos de la Policía Municipal que acordonaron el área.

Semefo

Agentes de la dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llegaron para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

El caso fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, quedando las autoridades a la espera de la llegada de familiares para que identifiquen y reclamen los restos para darles sepultura conforme a sus costumbres.