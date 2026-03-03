Pierde la vida peatón sobre la carpeta asfáltica

Un sexagenario perdió la vida luego de sufrir un presunto infarto, esto mientras caminaba sobre la 4.ª Sur y esquina con la 1.ª Poniente de la zona Centro en la ciudad capital.

El suceso se registró alrededor de las 14:35 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron en las inmediaciones del barrio El Calvario, en la zona del mercado.

Atención

Ahí, se informó que una persona de 60 años aproximadamente caminaba sobre la calle cuando de repente perdió el conocimiento y se fue de espaldas contra el pavimento.

De inmediato los curiosos solicitaron el apoyo de las unidades de emergencias para brindarle la atención prehospitalaria.

Protocolo por deceso

Tras diversos ciclos de reanimación cardiopulmonar, se informó que el sexagenario lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Ante esta confirmación, el cuerpo fue cubierto por una sábana quirúrgica.

Por su parte, los oficiales acordaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Una hora más tarde, el cuerpo fue levantado y trasladado al anfiteatro.