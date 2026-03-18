Pierde la vida peatón tras ser atropellado

El martes por la mañana, una persona del sexo masculino de 50 años de edad falleció sobre una importante vialidad al sur de Comitán, esto al ser atropellado por un automovilista que tras el incidente huyó; minutos después se movilizaron paramédicos y policías para atender la emergencia.

Eran aproximadamente las 06:30 horas cuando se registró el accidente sobre la 13.ª calle Sur, mejor conocida como la Calzada del Panteón, entre 4.ª y 5.ª avenida Poniente en el barrio La Pileta.

Lamentable deceso

Trascendió que fueron automovilistas quienes al encontrar a una persona tirada sobre la vía de comunicación lo reportaron al número de emergencias 911, a fin de que se movilizaran paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal.

Presuntamente el conductor de un vehículo de características desconocidas arrolló al transeúnte cuando este intentó cruzar la vialidad. El responsable huyó para evadir la justicia.

Los especialistas en urgencias médicas confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales, siendo acordonada el área por agentes de la Policía Municipal y de Tránsito, en apoyo a peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra que llegaron a realizar las diligencias y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y se dé con el responsable del fatal accidente.