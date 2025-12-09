Pierde la vida prensado entre tráiler y camión

Un fatal accidente en el interior del patio de maniobras de una empresa cervecera, al oriente de la ciudad de Tapachula, dejó como saldo a un trabajador sin vida, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Embestido

Se dijo que al parecer el conductor de un camión de tres toneladas con caja seca realizaba maniobras para estacionarse, cuando de pronto a la unidad le fallaron los frenos y por ello avanzó rápidamente aplastando a Juan Carlos “N” (25 años), quien quedó prensado contra un tráiler.

Ante el reporte del fatal percance acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas y de los servicios de emergencia, sin embargo, el joven ya había fallecido.

El sujeto laboraba como ayudante en una de las unidades de reparto para la empresa cervecera.

Semefo

Agentes de la Guardia Estatal Preventiva procedieron al acordonamiento del sitio para dar paso a las investigaciones, mientras que personal de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Por este motivo fue iniciada la carpeta de investigación por el delito de homicidio.

No se informó si por causa del lamentable incidente se detuvo a alguna persona.