Pierde la vida sujeto al ser arrollado en libramiento Sur

Un hombre perdió la vida sobre la carpeta asfáltica luego de ser atropellado en el nuevo libramiento Sur, a la altura del entronque a Suchiapa.

El incidente fue registrado alrededor de las 22:45 horas, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona.

Sin vida

Ahí, se informó que un masculino de 45 años aproximadamente yacía tendido boca arriba en medio de la carpeta de rodamiento. Automovilistas que circulaban por la vialidad dieron aviso a través del 9-1-1.

En seguida, el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) envió el apoyo de unidades de emergencias y personal policial.

Al constituirse en minutos una cuadrilla de socorristas le brindó la atención prehospitalaria; no obstante, tras su valoración, se informó que el sujeto lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales, tras lo anterior, acordonaron la zona y boquearon la circulación en ambos sentidos.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro.

Cabe destacar que el ahora occiso se encuentra en calidad de desconocido.