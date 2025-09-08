Pierde la vida taxista en encontronazo carretero

La madrugada del domingo se registró un fatal accidente carretero en la vía Tuxtla Gutiérrez-Copoya, a la altura del conocido mirador, donde un taxista perdió la vida tras un choque frontal contra un vehículo particular.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 02:35 horas, lo que movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, así como a los cuerpos de auxilio, quienes arribaron de inmediato al lugar de los hechos.

Presunto estado de ebriedad

De acuerdo con los primeros datos recabados un automovilista, presuntamente bajo los influjos del alcohol, conducía un vehículo Volkswagen Jetta cuando, por razones aún no esclarecidas, invadió el carril contrario.

En ese momento colisionó de manera violenta contra una unidad de transporte público de la línea Radio Taxis del Sol, con número económico 1577, que era manejado por Gerardo “N”.

La fuerza del impacto provocó que el taxi saliera proyectado fuera del camino, mientras que el chofer acabó atrapado en el interior entre los fierros retorcidos.

Paramédicos acudieron para brindar la atención prehospitalaria; sin embargo, tras la valoración confirmaron que el ruletero ya no presentaba signos vitales.

Detienen a conductor

El conductor del Jetta, quien resultó únicamente con golpes menores, fue detenido en el sitio por elementos de la Policía Municipal y posteriormente trasladado al Ministerio Público (MP), donde se determinará su situación legal.

El cadáver del taxista fue levantado por personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia correspondiente.

Mientras tanto, las unidades involucradas fueron remolcadas al corralón para deslindar responsabilidades.