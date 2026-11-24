En un trágico percance que tuvo desenlace fatal en la ciudad capital, se informó que un veloz motociclista sufrió un accidente cuando se desplazaba sobre el libramiento Sur y 11a. Poniente.

De acuerdo con datos recabados por este medio informativo, el hecho se registró alrededor de las 23:55 horas. Debido a ello, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal fueron requeridos para que arribaran a la vía rápida de Tuxtla Gutiérrez.

Al hacer acto de presencia y ver la escena del incidente, los agentes de inmediato solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para atender a la persona en desgracia.

En este sentido, en pocos minutos se movilizaron a la zona paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes le brindaron la atención prehospitalaria al motociclista que se encontraba sobre el pavimento.

Tras la valoración se informó que la persona presentaba múltiples fracturas y lesiones graves en el cráneo. Por lo que tras tratar de estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional por las heridas sufridas.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular y fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la transitada zona.