Pierde la vida tras ser arrollada por camioneta

Una persona del sexo femenino, de aproximadamente 45 años de edad, perdió sus dos pies luego de ser atropellada por una veloz camioneta sobre el desvío a la colonia Plan Chiapas, justo en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez.

Quiso cruzar la vía

De acuerdo con datos recabados, la mujer acababa de descender de un transporte público y buscaba cruzar el desvío que incorpora a la colonia Plan Chiapas, dentro de la demarcación chiapacorceña, para llegar a su domicilio en este mismo punto.

Sin embargo, en ese instante una veloz camioneta de la marca Toyota Turbo Raize, con placas de circulación del estado de Chiapas, se incorporó a exceso de velocidad y sin tomar ninguna precaución.

El conductor ni siquiera frenó pues en la cinta asfáltica no había fricción de las llantas.

Por ello, el impacto fue a una gran velocidad, al grado de que la transeúnte perdió sus dos pies por amputación. La unidad fue encontrada a pocos metros con visibles daños en la parte frontal y en el parabrisas.

Corroboran muerte

Con rapidez se movilizaron los cuerpos de socorro tras recibir el reporte al número de emergencias 9-1-1, quienes confirmaron el deceso, ya que no había nada más que hacer.

Las fuerzas del orden acordonaron la zona y pidieron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Finalmente, ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular y remitirla al corralón en turno.