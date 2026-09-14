Pierde una de las piernas y muere en brutal percance

Tras ser arrollado por un automóvil sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, un motociclista perdió la vida. El cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica, mientras las autoridades iniciaron las diligencias.

El accidente ocurrió en el kilómetro 93, en el tramo comprendido entre las localidades El Porvenir y La Nueva Esperanza, en la demarcación del municipio de Catazajá.

De acuerdo con los primeros datos recabados, en el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Tsuru y una motocicleta.

Fatal encontronazo

Trascendió que el motociclista circulaba por este tramo cuando, por circunstancias que aún no han sido establecidas, fue impactado por el vehículo.

Debido a la fuerza del encontronazo, el sedán quedó detenido a poca distancia del punto de impacto, al presentar daños que le impidieron continuar su marcha.

La motocicleta también estaba sobre la vía de comunicación, mientras que el conductor sufrió graves lesiones, entre ellas la pérdida de una pierna y múltiples fracturas. Cuando los cuerpos de auxilio llegaron al sitio, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Paramédicos de Protección Civil de Catazajá acudieron para brindar atención, mientras elementos policiacos establecieron un perímetro de seguridad y resguardaron la zona para evitar otro accidente.

Hasta el cierre de la edición, la identidad de la víctima permanecía desconocida. Tampoco se había confirmado si el conductor del Nissan Tsuru permaneció en el lugar después del percance o si abandonó la escena.

Personal de las autoridades investigadoras intervino para llevar a cabo las pesquisas, integrar los primeros datos a la investigación y realizar el levantamiento del cadáver conforme a los protocolos establecidos.