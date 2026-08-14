Pierde varios dientes al impactar en un poste

En la última media hora de la noche del miércoles, un fuerte accidente dejó a un motociclista con lesiones de consideración luego de que la unidad que conducía terminara fuera de control y chocara contra un poste de madera en el fraccionamiento Santa Clara 1, en Tapachula.

El percance se registró aproximadamente a las 23:30 horas sobre el bulevar La Perla. Según los datos preliminares, Daniel Alexis “N” (31 años) transitaba con dirección al sur cuando perdió el dominio de la motocicleta y se salió de la trayectoria.

La unidad se estrelló contra un poste, mientras que el conductor sufrió un violento golpe que lo dejó tendido e inconsciente. El impacto también le provocó lesiones en la zona facial y la pérdida de varias piezas dentales.

El estruendo llamó la atención de vecinos, quienes al salir de sus viviendas encontraron al joven sobre el pavimento y solicitaron asistencia a los servicios de emergencia.

Malherido

Personal del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas 04 llegó como primer respondiente y comenzó con la atención prehospitalaria. Debido a la condición del motorista, se gestionó su traslado a un centro médico para que recibiera atención especializada inmediata.

Al sitio también se presentaron agentes de la Guardia Estatal Preventiva y Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del percance y efectuaron las primeras pesquisas.

Entre las hipótesis iniciales se mencionó que el percance pudo estar relacionado con una velocidad inadecuada o con un posible estado inconveniente del conductor.

Sin embargo, ninguna de estas versiones había sido confirmada oficialmente y será la autoridad competente la que determine qué ocurrió.

Otro punto que deberá ser aclarado es el destino de la motocicleta, ya que después del accidente algunas personas presuntamente la retiraron del lugar y la llevaron a un domicilio cercano.

Las autoridades continuaron recabando información para establecer las circunstancias del choque y determinar lo conducente.