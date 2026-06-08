Pierden el control y se desbarrancan

Un aparatoso accidente carretero registrado sobre el tramo conocido como El Cero dejó como saldo cinco personas lesionadas y una intensa movilización de cuerpos de emergencia, durante las últimas horas en el municipio de Cintalapa.

Los ocupantes del vehículo regresaban de la ciudad de Arriaga con destino a Cintalapa cuando ocurrió el percance.

Presuntamente, el conductor perdió el control del volante al parecer por una posible distracción o una falla mecánica, lo que provocó que abandonaran la cinta asfáltica y cayeran a un barranco ubicado a un costado.

Laborioso rescate

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil se trasladaron al lugar para brindar auxilio a los afectados. Debido a las condiciones del terreno y la ubicación de la unidad siniestrada, fue necesaria la intervención de diversos grupos de rescate para atender a los ocupantes.

Paramédicos realizaron la valoración médica de los cinco lesionados y les proporcionaron atención prehospitalaria en el sitio antes de trasladarlos al hospital IMSS-Bienestar, donde quedaron bajo observación para descartar lesiones de mayor gravedad.

En las labores de rescate también participaron elementos del Cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech), quienes colaboraron en la extracción de los afectados y en el aseguramiento del área para prevenir riesgos adicionales durante las maniobras.

Por otra parte, agentes de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos, llevar a cabo el peritaje correspondiente y coordinar las acciones necesarias para el retiro de la unidad accidentada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar lo que realmente hizo que se desbarrancaran y establecer si factores como el exceso de velocidad, las condiciones del camino o alguna falla mecánica influyeron.