Piloto aviador atropella a motorista y lo lesiona

Un piloto aviador atropelló brutalmente por alcance a un motociclista durante las últimas horas de la noche del sábado sobre la carretera federal 190 en el tramo Comitán-La Trinitaria, que movilizó a los cuerpos de emergencia para trasladar al hospital al lesionado; mientras tanto, el responsable fue detenido.

Embestido

Fue alrededor de las 21:00 horas que ocurrió el percance entre los kilómetros 180 y 181 de la carretera federal, a la altura del entronque a Tenam Puente.

El impacto se dio cuando el motorista circulaba rumbo a Copalar, de donde es originario, a bordo de una Italika DM200 de color naranja cuando fue embestido por alcance por un automovilista que circulaba a exceso de velocidad.

Intentó escapar

El responsable al ver lo que había provocado trató de huir, dejando tendido y malherido al motorista, retornando hacia el norte, cuando una aparente falla mecánica en la unidad automotriz ya no le permitió continuar con la huída y acabó estacionado frente a unas bodegas.

El reporte del accidente al número de emergencias 911 movilizó a una ambulancia de Protección Civil Municipal, en donde paramédicos brindaron los primeros auxilios al motociclista y lo trasladaron al hospital regional para su atención médica especializada inmediata.

Fueron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras quienes llegaron a atender el accidente y detuvieron al responsable que se identificó como piloto aviador de la FAM con base en Copalar, siendo consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

El automóvil de la marca Kia de color negro, fue remolcado al corralón para su resguardo.