Pipa con chapopote cae a barranco y explota

En la comunidad de Tojtik, perteneciente al municipio de San Juan Chamula, se dio una tragedia luego de que una pipa cargada con chapopote saliera de la carretera, cayera a un barranco y posteriormente se incendiara. Lo anterior provocó la muerte de un joven y dejó a otro con lesiones de gravedad.

Se desbarrancó

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad perdió el control mientras circulaba por la zona, lo que ocasionó que la pipa se saliera de la cinta asfáltica y se precipitara hacia el fondo del barranco.

Debido al material altamente inflamable que transportaba, el vehículo estalló en llamas de manera inmediata tras el impacto.

Habitantes de la comunidad acudieron rápidamente al lugar del siniestro y, con los medios a su alcance, intentaron contener el fuego, al tiempo que solicitaban apoyo.

Sin embargo, al inspeccionar el área uno de los ocupantes fue localizado sin vida, entre los restos calcinados de la unidad. El otro joven fue rescatado con vida, aunque presentaba heridas de consideración, por lo cual fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo atención médica.

Ayuda

Después del accidente, pobladores y autoridades tradicionales acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales. También se presentaron elementos de Protección Civil (PC) Municipal y de la Policía Municipal, quienes llevaron a cabo las labores de atención y coordinación necesaria.

Se informó que el caso será atendido por las autoridades comunitarias, quienes se encargarán del deslinde de responsabilidades conforme a sus usos y costumbres, sin descartar la intervención de las instancias competentes.