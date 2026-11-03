Pipa de gas termina fuera de la carretera

Una unidad de carga que transportaba gas LP terminó fuera de la cinta asfáltica en el tramo que comunica a la ranchería Miguel Hidalgo Segunda Sección con la comunidad de Boca Limón, en el municipio de Reforma.

Luego de recibir el reporte, elementos de la Guardia Estatal Preventiva y personal de Protección Civil Municipal se trasladaron al sitio para atender la emergencia y establecer medidas preventivas ante el riesgo que podría representar el vehículo, debido al material inflamable que transportaba.

Labores de emergencia

Como parte del operativo, las autoridades acordonaron el área con el propósito de evitar que automovilistas o curiosos se acercaran a la zona mientras se desarrollaban las labores para retirar la pipa y verificar que no hubiera alguna fuga.

Para efectuar estas labores fue necesaria la intervención de una grúa, con la que se buscó reincorporar y sacar la unidad del lugar donde quedó detenida. Durante los trabajos, el tránsito permaneció cerrado para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar otro incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas lesionadas ni han establecido las circunstancias que ocasionaron que el vehículo abandonara la carretera.

Extraoficialmente se dijo que el chofer perdió el control del volante y esto provocó que volcara entre la maleza.

Sobre los daños que presentó la pipa se dio a conocer que fueron de alta consideración, pues el cabezal resultó destrozado.