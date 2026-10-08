Pipa derrapa y embiste a un taxi por alcance

Por alcance fue como chocó un camión tipo pipa perteneciente al Gobierno Municipal de Comitán contra un vehículo de servicio público, en modalidad de taxi, durante la mañana del miércoles cuando circulaban al surponiente de la ciudad.

El hecho movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue sobre la carretera al Cuartel Militar, en las inmediaciones de las colonias La Rejoyita y Valle Balún Canán, donde ocurrió el percance alrededor de las 08:30 horas.

No guardó la distancia

El choque se dio cuando ambos vehículos circulaban al sur. Se trataba de un automóvil Hyundai, con número económico 0851 del transporte público, y un camión tipo pipa de la marca Mercedes-Benz de color blanco, con logotipos del Ayuntamiento.

Todo se originó debido a que el pipero no guardó la distancia necesaria y, debido al asfalto mojado y lo resbaloso que estaba, chocó por alcance al frenar abruptamente y derrapar cuando el taxi disminuyó la marcha ante los reductores de velocidad.

El percance solo dejó daños materiales. Al lugar se movilizaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar nota de lo sucedido y mediar entre los conductores a fin de que dialogaran y convinieran el pago de daños, para con ello deslindar responsabilidades al momento.