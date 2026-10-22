Pipa protagoniza choque y deja daños

En daños materiales cuantiosos saldó un accidente de tránsito suscitado a la altura del Cerro del Jolote, esto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Luego de ser reportado el incidente vial a los números de emergencias, alrededor de las 11:10 horas, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre el sentido de norte a sur de la citada ubicación.

Solo daños

Ahí, se informó que un camión tipo pipa y un automóvil particular en color dorado protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito.

No obstante, pesar de lo aparatoso del choque, en el mismo no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Protocolo vial

En consecuencia, los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para proceder e investigar la mecánica del accidente de los involucrados que se detuvieron a un costado de la carretera.

Luego del protocolo, se informó que la aseguradora buscaría conciliar y llegar a un acuerdo económico y armonioso por los daños en las unidades.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar a los vehículos involucrados al corralón en turno, para inmediatamente después liberar la vialidad en la zona del Cerro del Jolote.