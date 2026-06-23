Pipa se desbarranca; dos resultaron graves

Momentos de tensión se vivieron la tarde del lunes sobre la carretera Villaflores-Ocozocoautla, luego de que una pipa cargada con gas LP se precipitara a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, dejando como saldo dos personas gravemente lesionadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 31, antes de llegar a la colonia Nuevo México.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del tractocamión, el cual abandonó la carpeta asfáltica y acabó fuera del camino tras caer por una pronunciada pendiente.

Causó alarma

Debido a que la unidad transportaba gas licuado de petróleo, el accidente generó preocupación entre automovilistas y habitantes de comunidades cercanas, ante la posibilidad de una fuga o una situación de mayor riesgo.

Tras el reporte, corporaciones de emergencia, seguridad y rescate acudieron al lugar para establecer un perímetro de seguridad, evaluar las condiciones de la unidad y descartar cualquier peligro para la población y quienes transitaban por la zona.

En el interior del vehículo viajaban el operador y su acompañante, quienes sufrieron heridas de gravedad. Ambos fueron rescatados por los equipos de auxilio y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada de urgencia.

Las labores de rescate y supervisión se prolongaron durante varias horas, provocando afectaciones parciales a la circulación vehicular mientras se realizaban las maniobras necesarias para garantizar la seguridad en el área.

Peritos y autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance y establecer la mecánica de los hechos.