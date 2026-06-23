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Pipa se desbarranca; dos resultaron graves

Junio 23 del 2026
La pipa terminó en el fondo de un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad. Cortesía
La pipa terminó en el fondo de un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad. Cortesía

Momentos de tensión se vivieron la tarde del lunes sobre la carretera Villaflores-Ocozocoautla, luego de que una pipa cargada con gas LP se precipitara a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, dejando como saldo dos personas gravemente lesionadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 31, antes de llegar a la colonia Nuevo México.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del tractocamión, el cual abandonó la carpeta asfáltica y acabó fuera del camino tras caer por una pronunciada pendiente.

Causó alarma

Debido a que la unidad transportaba gas licuado de petróleo, el accidente generó preocupación entre automovilistas y habitantes de comunidades cercanas, ante la posibilidad de una fuga o una situación de mayor riesgo.

Tras el reporte, corporaciones de emergencia, seguridad y rescate acudieron al lugar para establecer un perímetro de seguridad, evaluar las condiciones de la unidad y descartar cualquier peligro para la población y quienes transitaban por la zona.

En el interior del vehículo viajaban el operador y su acompañante, quienes sufrieron heridas de gravedad. Ambos fueron rescatados por los equipos de auxilio y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada de urgencia.

Las labores de rescate y supervisión se prolongaron durante varias horas, provocando afectaciones parciales a la circulación vehicular mientras se realizaban las maniobras necesarias para garantizar la seguridad en el área.

Peritos y autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance y establecer la mecánica de los hechos.

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