Pipa se incorpora sin precaución y vuelca

Durante la tarde del martes se registró un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados un taxi y una pipa de doble remolque cargada de combustible, esto sobre la carretera de Tapachula a playa Linda, dejando daños materiales por varios miles de pesos y dos personas lesionadas.

Frente a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrió el percance, el cual movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad ante el riesgo que representaba el involucramiento de la unidad que transportaba gasolina.

Se informó que el tractocamión pertenece a la empresa Symsa, con número económico B728 y doble pipa con capacidad de 63 mil litros. Presuntamente al salir de las instalaciones de Pemex, el chofer no tomó las precauciones de circulación necesarias.

Con destino a playa Linda iba el taxi con número económico 04, del sitio Puerto Madero-Cuatro Milpas, cuyo conductor no pudo frenar a tiempo e impactó contra la doble pipa, quedando prácticamente debajo de esta.

A consecuencia de ello, dos personas que viajaban en el transporte público resultaron con lesiones, siendo auxiliadas por paramédicos de Protección Civil y de la Secretaría de Marina, quienes los llevaron al hospital regional.

Asimismo, personal de Protección Civil hizo trabajos preventivos desconectando las baterías de las unidades involucradas para evitar un cortocircuito o incendio.

Elementos de las corporaciones policiacas estatal y municipal, mientras tanto, acordonaron la zona para evitar otro incidente.

Finalmente, fueron iniciadas las investigaciones para el deslinde de responsabilidades, estableciéndose que los daños materiales eran por varias decenas de miles de pesos, incluso el taxi podría considerarse como pérdida total.