Pipa se sale de la carretera y acaba recostada

Una gran movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia provocó la volcadura de una pipa, cargada con más de 31 mil litros de gasolina, en el tramo carretero Puerto Madero-Tapachula, el jueves por la mañana, en donde solamente se registraron daños materiales por varios miles de pesos.

Fue a la altura del cantón Leoncillos en donde ocurrió el percance, cuando el chofer de la unidad con doble cisterna perdió el control del volante, aparentemente por una falla mecánica en la dirección, saliéndose del camino y volcando.

Protocolos de seguridad

Por ello, se aplicaron los protocolos de seguridad, impidiendo la circulación en la zona en tanto se realizaban los trabajos de trasvase del combustible.

Elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, Guardia Nacional y Guardia Estatal Preventiva, acordonaron la zona, en lo que personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevaba a cabo las acciones de estabilización y contención de posibles fugas, evitando algún percance mayor.

Solo daños

A causa del percance, solamente se reportaron daños materiales, mientras el conductor —quien cuenta con certificación en el manejo de materiales peligrosos— resultó ileso. Especialistas explicaron que este tipo de pipas, con cisternas que se encargan del traslado de combustibles, tienen diseños especiales para disminuir los riesgos en caso de accidentes, como el ocurrido.

Después de efectuarse todas las maniobras para evitar otros incidentes, la pipa accidentada fue remolcada y trasladada a un lugar seguro, iniciándose a la vez las investigaciones para determinar las causas de la volcadura.